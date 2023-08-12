В небе над Калужской областью сбит БПЛА

Никто не пострадал

Этой ночь в небе над Калужской областью был сбит беспилотник. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. По его информации, последствий для людей и инфраструктуры нет.

Также в ночь на 12 августа в небе над Крымом пресечена атака 20 беспилотников. Средства ПВО сбили 14 дронов, ещё шесть аппаратов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Повреждений и пострадавших нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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