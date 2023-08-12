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Военные лётчики отмечают профессиональный праздник

10:42
  • суббота
  • 12 августа 2023

Они выполняют сложные задачи в зоне СВО

Сегодня в России отмечают День военной авиации. Военно-воздушным силам исполняется 111 лет. Мастерство и отвагу военные пилоты постоянно демонстрируют в ходе специальной военной операции. За время её проведения 19-ть из них были удостоены звания Героев России.
Летчик ВКС России успешно посадил подбитый Су-25

Госнаградами отмечены более четырёх тысяч служащих лётного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения. Ещё со времен Первой мировой войны и поныне русские лётчики продолжают традиции старших поколений, с честью выполняют боевые задачи и круглосуточно готовы встать на защиту страны.

Офицерские кадры для ВКС готовят в крупнейших учебных заведениях Минобороны в Воронеже, Краснодаре, Сызрани и Челябинске, сообщает "ТВ Центр".

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