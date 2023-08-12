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Собянин поздравил москвичей с Днём физкультурника и столетием столичного спорта

11:00
  • суббота
  • 12 августа 2023

Москва гордится своими спортсменами

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём физкультурника и столетием столичного спорта. Мэр назвал праздник особенным днём для всех любителей спорта и здорового образа жизни.
Собянин поздравил сотрудников Мосгортранса с юбилеем

В своём блоге Собянин написал, что Москва гордится своими спортсменами, тренерами, организаторами и всеми, кто делает столичный спорт сильным и успешным. Он назвал москвичей, занимающихся спортом, настоящими героями, которые каждый день тренируются, совершенствуются и достигают новых вершин.

Мэр также выразил особую благодарность всем тренерам и специалистам, которые развивают спорт в Москве. "Благодаря вашим усилиям, Москва становится спортивной столицей, где каждый может найти свое место и реализовать свой потенциал", - отметил Собянин.

Он пожелал всем москвичам крепкого здоровья, энергии и вдохновения для достижения новых спортивных вершин, новых великих побед и успехов.

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