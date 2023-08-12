В Приморье началась массовая эвакуация из-за тайфуна "Ханун"

Вода заливает дома и дороги

В Уссурийске прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводков. Вода хлынула в сторону жилых домов, особенно сильно пострадал частный сектор. Местные реки переполнены, по улицам передвигаться можно только вплавь. Людей эвакуируют в пункты временного размещения, сообщает "ТВ Центр".

Утро для жителей микрорайона Семь ветров в Уссурийске началось с массовой эвакуации. Вода уже на первых этажах, она продолжает прибывать. Люди по грудь в воде выбираются из затопленных подъездов. Свои квартиры экстренно приходится покинуть жителям сразу нескольких многоэтажек.

Работают лодочные переправы, организованные МЧС, к спасательной операции подключаются и просто неравнодушные люди. Через некоторое время выбраться из дома получается только через окно, по козырьку подъезда. Собирать вещи некогда, с собой только самое необходимое.

Ночью в Уссурийске ревела сирена - большая вода пришла сразу в несколько районов. А утром прорвало дамбу, которая сдерживала реку Комаровка. Жители недоумевают. Говорят, дамбу ремонтировали несколько лет назад. А в прошлом месяце местные власти отчитывались, что для завершения работ нужен всего один день, но стройку так и не закончили.

Районы города из-за переливов отрезаны друг от друга. Мощными потоками сносило машины и металлические конструкции, некоторые частные дома полностью скрылись под толщей воды. Вода дошла даже туда, куда раньше даже не подбиралась. Улицы Вейса и Лазо в Уссурийске превратились в море, передвигаться можно только на лодке.

Во власти стихии большинство районов Приморья. В 14 муниципалитетах введён режим ЧС. 32 населённых пункта остаются отрезанными от транспортного сообщения. Организованы пункты временного размещения и сбора гуманитарной помощи для пострадавших

На большей части края дожди прекратились, но по прогнозам синоптиков, уровень воды в реках ещё некоторое время будет подниматься.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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