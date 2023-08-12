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Шойгу проверил российские войска в Арктике

12:00
  • суббота
  • 12 августа 2023

Министр побывал на Новой Земле

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в Арктике. Глава военного ведомства вместе с руководителем "Росатома" Алексеем Лихачевым совершил облёт Центрального полигона на архипелаге Новая Земля. Там проводят подготовку и испытание перспективных образцов оружия.

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Во время поездки Сергей Шойгу также проверил готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа. Там находится самая северная в стране школа, сообщает "ТВ Центр".

По инициативе министра в прошлом году здесь также был построен детский сад с бассейном. Кроме того, готовы к заселению три дома, в которых будут жить военнослужащие гарнизона и их семьи.

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