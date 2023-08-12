Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Лучшей признана Большая кольцевая линия

В столице определили победителей ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Награды участникам вручил Сергей Собянин в концертном зале "Зарядье", где проходит выставка главных проектов столицы "Город для каждого" . Мэр также поздравил присутствующих с наступающим профессиональным праздником и отметил, что День строителя - важное событие для всех москвичей.

Выставка под названием "Город для каждого" проходит на одной из площадок Московского урбанистического форума. Здесь можно увидеть, как развивалась столица в последние годы и что ждет её в будущем. А ещё можно полетать над Москвой в виар-очках и самому всё увидеть, сообщает "ТВ Центр".

Стенд, посвященный московской реновации, у многих уже вызывает ностальгию. "Все предметы, которые здесь представлены, это предметы 60-70-х годов. Так выглядела квартира в то время. Уютно выглядела: старый патефон, стол, стул. Но она была, правда, маленькая совсем", - говорит первый заместитель генерального директора Фонда реновации Пётр Тихомиров.

Здесь же на контрасте - современные квартиры, в которые переехали уже более ста тысяч москвичей. С большими окнами, высокими потолками и подземными гаражами. На площадке в "Зарядье" можно даже побыть оператором тоннеле-проходческого комплекса. Он проходит 18-ть метров в день.

Студенты не побоялись и решили связать своё будущее со сложной и очень ответственной профессией. "То, что вы делаете, это будет уже Москва будущего. Это навсегда. Так что учитесь хорошо и приходите к нам на стройку", - обратился к ним мэр Сергей Собянин.

В преддверии Дня строителя, который отмечается во второе воскресенье августа, он поздравил всех, кто причастен к преображению столицы. И отметил, что этот праздник касается каждого.

Это праздник мам, которые рожают детишек в прекрасных роддомах, которые вы построили. Это праздник маленьких москвичей, которые идут в прекрасные детские сады, которые вы построили. Это праздник наших школьников, которые учатся в школах вы построили. Это праздник москвичей, которые каждый день пользуются метрополитеном, который вы так быстро строите, что даже коренные москвичи не успевают запоминать названия новых станций. Мы все пользуемся тем, что сделали ваши золотые руки. Спасибо вам!

Мэр также наградил победителей ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Лучших в 12-ти номинациях выбирали эксперты и сами москвичи на портале "Активный гражданин". Проектом года признали Большую кольцевую линию метро. И не удивительно: запуск БКЛ пополнил и без того объёмный список московских рекордов. Всего за 10 лет проложили 70 километров тоннелей и построили 31 станцию подземки.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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