Киев подталкивают к переговорам с Москвой

Глава МИД Украины предсказал тяжёлую осень для Незалежной. Дмитрий Кулеба посетовал на то, что Запад начал подталкивать Киев к переговорам с Москвой.

Украина всячески открещивается от диалога и, по словам Кулебы, предпримет усилия, чтобы голоса, выступающие за переговоры с Россией, угасали.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы всё равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжёлая осень", - сказал глава украинского МИДа в интервью ICTV.

Тем временем эксперты отмечают, что Запад переоценил способности ВСУ использовать поставленную технику. Трудности с освоением натовского оружия украинскими солдатами приводит к колоссальным потерям боевых машин.

Впрочем, в Белом доме похоже готовы и дальше закрывать глаза на крайне неэффективные решения и обещают продолжать заваливать киевский режим новым вооружением. Однако, эта маниакальная идея встречает всё большее непонимание. Подробности – в материале Егора Киселёва (смотрите видео).

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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