Собянин рассказал, как изменится территория рядом со станцией "Дмитровская" МЦД-2

Там построят общественно-деловой центр

В Москве утверждён проект планировки территории рядом со станцией "Дмитровская" второго Московского центрального диаметра. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Между Дмитровским проездом, улицей Костякова и путями МЦД-2 появится общественно-деловой центр с подземной парковкой. Рядом со станцией будет реконструирована улично-дорожная сеть, отметил мэр.

По его словам, реализация проекта даст городу более трёх с половиной тысяч рабочих мест.

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