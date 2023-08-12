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Собянин рассказал, как изменится территория рядом со станцией "Дмитровская" МЦД-2

13:18
  • суббота
  • 12 августа 2023

Там построят общественно-деловой центр

В Москве утверждён проект планировки территории рядом со станцией "Дмитровская" второго Московского центрального диаметра. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Между Дмитровским проездом, улицей Костякова и путями МЦД-2 появится общественно-деловой центр с подземной парковкой. Рядом со станцией будет реконструирована улично-дорожная сеть, отметил мэр.

По его словам, реализация проекта даст городу более трёх с половиной тысяч рабочих мест.

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Проект планировки территории рядом со станцией Дмитровская МЦД-2
Проект планировки территории рядом со станцией Дмитровская МЦД-2
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