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Собянин: Парку Горького исполнилось 95 лет

14:18
  • суббота
  • 12 августа 2023

Он стал местом притяжения для москвичей

Парку Горького исполнилось 95 лет: он открылся 12 августа 1928 года. Мэр Москвы Сергей назвал парк настоящей легендой и любимым местом отдыха целых поколений москвичей и гостей города.

В 2011 году город начал масштабную реконструкцию Парка Горького. Пришлось убрать устаревшие аттракционы, но зато в парке появились новые прогулочные аллеи и площадки, газоны и цветники.

Парк Горького продолжает расти и развиваться. Он превратился в место притяжения для москвичей и гостей столицы. Здесь есть чем заняться: можно активно или спокойно отдохнуть, есть на что посмотреть, отметил Собянин.

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