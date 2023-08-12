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На Крымском мосту остановлено движение транспорта

13:00
  • суббота
  • 12 августа 2023

Это сделано в целях безопасности

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

О причинах остановки движения не говорится. Водителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В ночь на 12 августа в Крыму пресечена масштабная атака беспилотников. Как сообщили в российском Минобороны, всего было запущено 20 БПЛА. 14 дронов уничтожили средства ПВО Крыма, ещё шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Повреждений и пострадавших нет.

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