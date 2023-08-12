Нанесён удар по военному аэродрому на западе Украины

Все цели поражены

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. Как сообщили в Минобороны, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Также за минувшие сутки отражены семь атак ВСУ в ДНР. Уничтожены более ста украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Средствами ПВО за сутки были сбиты 29 украинских беспилотников, часть из них – над территорией Крыма и в акватории Чёрного моря.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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