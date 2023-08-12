Сергей Собянин рассказал о результатах программ развития в Тушине

Приведён в порядок природный парк "Сходненский ковш"

Реорганизация бывших промзон, современный футбольный манеж, обновлённый культурный центр "Салют". О развитии столичных районов Северное и Южное Тушино, в которых проживают более 2-80ти тысяч человек, рассказал в своём блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за последнее десятилетие благодаря программе комплексного развития на северо-западе Москвы удалось существенно улучшить качество жизни горожан: завершена реконструкция Волоколамского шоссе и запущено наземное метро.

Также приведён в порядок природный парк "Сходненский ковш", бульвары, набережные и скверы. Город активно модернизирует старые и возводит новые объекты социальной инфраструктуры, сообщает "ТВ Центр".

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