Актрисы не стало 9 августа

В Москве простились с Верой Васильевой. Отпевание прошло в Храме Христа Спасителя, а гражданская панихида - в Театры Сатиры, в котором народная артистка Советского Союза служила 75 лет.

Выразить благодарность и отдать дань памяти пришли сотни поклонников, друзья, коллеги великой актрисы. Васильева, без преувеличения - символ целой эпохи, она была любимицей нескольких поколений зрителей. На её счету десятки ярких образов на экране и театральной сцене.

Веры Кузьминичны не стало в среду, ей было 97 лет. И сегодня, вспоминая творческий путь легендарной актрисы, коллеги по сцене отмечают её удивительную отзывчивость, искренность и доброту, сообщает "ТВ Центр".

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