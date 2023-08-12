Москвичам рассказали, как безопасно ездить на самокатах

В Парке Горького открылась площадка для обучения молодёжи

Как правильно, а главное безопасно управлять самокатами, велосипедами и другими средствами передвижения в городе, расскажут эксперты "Движения Первых".

В столичном Парке Горького оборудовали специальную площадку для обучения молодёжи. Это первый этап масштабного проекта “Безопасность в движении”, в рамках которого опытные инструкторы расскажут о правилах дорожного движения, поделятся практическими советами и укажут на распространенные ошибки.

По итогам курса все участники мероприятия получат памятные сертификаты, сообщает "ТВ Центр".

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