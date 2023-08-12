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В Москве представили лучшие научные киносценарии

16:17
  • суббота
  • 12 августа 2023

Главные темы - экология и разумное потребление

Интригующие сюжеты, мастер-классы и встречи с обладателями престижных мировых премий. В столице проходит презентация сценариев в рамках проекта “Лаборатория научного кино 2.0”.

Авторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга представили свои работы экспертному совету. По итогам конкурса, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, лучшие сценарии экранизируют.

Главные темы этого года - экология и разумное потребление. Фильмы расскажут о климате и переработке различных материалов, причём жанровыми рамками участники не ограничены - среди работ есть комедии, драмы, детективы и даже роуд-муви, сообщает "ТВ Центр".

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