В Москве представили лучшие научные киносценарии

Главные темы - экология и разумное потребление

Интригующие сюжеты, мастер-классы и встречи с обладателями престижных мировых премий. В столице проходит презентация сценариев в рамках проекта “Лаборатория научного кино 2.0”.

Авторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга представили свои работы экспертному совету. По итогам конкурса, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, лучшие сценарии экранизируют.

Главные темы этого года - экология и разумное потребление. Фильмы расскажут о климате и переработке различных материалов, причём жанровыми рамками участники не ограничены - среди работ есть комедии, драмы, детективы и даже роуд-муви, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"