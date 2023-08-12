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В районе Крымского моста сбиты две украинские ракеты

13:31
  • суббота
  • 12 августа 2023

Мост не повреждён

В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его информации, Крымский мост не повреждён.

В свою очередь, советник Аксёнова сообщил, что специальными службами в Керченском проливе была поставлена дымовая завеса. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновится в ближайшее время.

Ранее сообщалось о прекращении движения автотранспорта по Крымскому мосту. А в ночь на 12 августа в Крыму пресечена масштабная атака беспилотников.

Как сообщили в российском Минобороны, всего было запущено 20 БПЛА. 14 дронов уничтожили средства ПВО Крыма, ещё шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Повреждений и пострадавших нет.

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