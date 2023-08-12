Минобороны раскрыло детали новой атаки на Крымский мост

Пострадавших нет

Сегодня около 13 часов Киев предпринял очередную атаку на Крымский мост. Как сообщили в Минобороны России, удар был нанесён зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Средства ПВО своевременно обнаружили и сбили ракету. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в районе Керченского пролива силами ПВО были сбиты две украинские ракеты. В свою очередь, советник Аксёнова рассказал, что специальными службами в Керченском проливе была поставлена дымовая завеса.

До этого сообщалось о прекращении движения автотранспорта по Крымскому мосту. А в ночь на 12 августа в Крыму пресечена масштабная атака беспилотников.

Всего было запущено 20 БПЛА. 14 дронов уничтожили средства ПВО Крыма, ещё шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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