Собянин рассказал о переселении по программе реновации на юго-западе Москвы

Уже построено более 30 домов

На юго-западе Москвы готовы 33 дома по программе реновации, в 32-ух из них уже идёт заселение.

Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что в последнюю новостройку в ближайшее время начнут переселяться около 200 жителей.

Всего в ЮЗАО новое жильё взамен физически и морально устаревшего получат около 117 тысяч человек из 520 домов. Все квартиры по программе реновации - с улучшенной планировкой в удобно расположенных домах.

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