Под Калининградом разбился Су-30

Экипаж погиб

В Калининградской области потерпел крушение истребитель Су-30. Как сообщили в Министерстве обороны, самолёт упал в безлюдной местности.

Известно, что учебно-тренировочный полёт выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолёта в результате крушения погиб.

Сообщается, что вероятной причиной катастрофы стала техническая неисправность самолёта.

Су-30 - российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе, поколения 4+. Первый полёт совершил в 1989 году. Машина предназначена для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.

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