ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под Калининградом разбился Су-30

15:43
  • суббота
  • 12 августа 2023

Экипаж погиб

В Калининградской области потерпел крушение истребитель Су-30. Как сообщили в Министерстве обороны, самолёт упал в безлюдной местности.

Известно, что учебно-тренировочный полёт выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолёта в результате крушения погиб.

Сообщается, что вероятной причиной катастрофы стала техническая неисправность самолёта.

Су-30 - российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе, поколения 4+. Первый полёт совершил в 1989 году. Машина предназначена для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Истребитель Су-30
Истребитель Су-30
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.