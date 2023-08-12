Аксёнов: Ещё одна ракета сбита над Керченским проливом

Работает ПВО

Ещё одна ракета сбита над Керченским проливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он поблагодарил войска противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность.

В свою очередь, Минобороны проинформировало о второй за день безуспешной атаке по Крымскому мосту. Как и в первый раз, ВСУ запустили по мосту переделанную в ударный вариант ракету С-200. Её сбили средства ПВО.

Около 13 часов Минобороны сообщило о первой атаке по Крымскому мосту ракетой С-200. Средства ПВО своевременно обнаружили и сбили ракету. Разрушений и пострадавших нет.

До этого дважды сообщалось о прекращении движения автотранспорта по Крымскому мосту. А в ночь на 12 августа в Крыму пресечена масштабная атака беспилотников.

Всего было запущено 20 БПЛА. 14 дронов уничтожили средства ПВО Крыма, ещё шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"