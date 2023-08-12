ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аксёнов: Ещё одна ракета сбита над Керченским проливом

16:00
  • суббота
  • 12 августа 2023

Работает ПВО

Ещё одна ракета сбита над Керченским проливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он поблагодарил войска противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность.

Минобороны раскрыло детали новой атаки на Крымский мост
В районе Крымского моста сбиты две украинские ракеты

В свою очередь, Минобороны проинформировало о второй за день безуспешной атаке по Крымскому мосту. Как и в первый раз, ВСУ запустили по мосту переделанную в ударный вариант ракету С-200. Её сбили средства ПВО.

Около 13 часов Минобороны сообщило о первой атаке по Крымскому мосту ракетой С-200. Средства ПВО своевременно обнаружили и сбили ракету. Разрушений и пострадавших нет.

До этого дважды сообщалось о прекращении движения автотранспорта по Крымскому мосту. А в ночь на 12 августа в Крыму пресечена масштабная атака беспилотников.

Всего было запущено 20 БПЛА. 14 дронов уничтожили средства ПВО Крыма, ещё шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.