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МИД пообещал ответить на ракетные удары по Крымскому мосту

18:00
  • суббота
  • 12 августа 2023

Варварским акциям не может быть оправдания, заявили в ведомстве

Ракетные атаки на Крымский мост не останутся без ответа. Об этом предупредили в российском МИДе.

Минобороны раскрыло детали новой атаки на Крымский мост
В районе Крымского моста сбиты две украинские ракеты

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала террористической атакой попытки ракетных ударов по мосту. Она напомнила, что он является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы.

"Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", - подчеркнула Захарова.

12 августа в Керченском проливе были сбиты две ракеты, которые ВСУ запустили в сторону Крымского моста. Это были зенитные управляемые ракеты советского комплекса ПВО С-200, переделанные в ударный вариант.

Около 13 часов Минобороны сообщило о первой атаке по Крымскому мосту, через два часа – о втором ударе. Средства ПВО своевременно обнаружили и сбили ракеты. Разрушений и пострадавших нет. Движение по мосту в момент атак дважды перекрывалось.

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