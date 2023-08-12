Движение по Крымскому мосту восстановлено после второй атаки

Пострадавших нет
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено после второй атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале по оперативной ситуации на мосту.
12 августа в Керченском проливе были сбиты две ракеты, которые ВСУ запустили в сторону Крымского моста. Это были зенитные управляемые ракеты советского комплекса ПВО С-200, переделанные в ударный вариант.
Около 13 часов Минобороны сообщило о первой атаке по Крымскому мосту, через два часа – о втором ударе. Средства ПВО своевременно обнаружили и сбили ракеты. Разрушений и пострадавших нет. Движение по мосту в момент атак дважды перекрывалось.
В российском МИДе предупредили, что ракетные атаки на Крымский мост не останутся без ответа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы.