Собянин рассказал о трудовых династиях московской промышленности

На Щербинском лифтостроительном заводе трудятся сразу 32 семьи

В 2012 году в столице запущен проект "Династии московской промышленности", он знакомит с историями преданных своему делу людей. Об этом написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр привёл несколько примеров прославленных трудовых династий. Братья Михаил и Вячеслав Черновы работают на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышёва с 1974 года. К ним присоединились младший брат Андрей, его супруга и сын.

На машиностроительном заводе "Вымпел" имени Торопова работает династия Жупаровых, а на Щербинском лифтостроительном заводе трудятся сразу 32 семьи.

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