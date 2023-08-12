Победителей фотоконкурса "Планета Москва" наградили в столице

Церемония прошла в парке "Зарядье"

В парке "Зарядье" наградили победителей X конкурса городской фотографии "Планета Москва". Как сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы, церемония прошла на площадке Московского урбанистического форума.

В номинации "Москва и москвичи. Комфортный город" победителем стал Владимир Гердо. Первое место в номинации "Городской пейзаж" занял Владимир Нащекин, в номинации "Архитектура Москвы. Связь времен" лучшим стал Василий Гурьянов, а в номинации "Динамика мегаполиса" – Михаил Терещенко.

Москвичи голосовали за лучшие снимки в проекте "Активный гражданин". Участие в голосовании приняли более 125 тысяч человек, сообщила первый заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Евгения Костюченко.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин пожелал конкурсантам стать в десять раз успешней и в десять раз умножить свои достижения.

В свою очередь, замглавы департамента Андрей Курилов отметил, что столица остаётся одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. "Очень важно, что благодаря конкурсным работам мы можем по-новому взглянуть на городскую среду и вновь открыть для себя Москву", - сказал Курилов.

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