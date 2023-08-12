ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Победителей фотоконкурса "Планета Москва" наградили в столице

18:28
  • суббота
  • 12 августа 2023

Церемония прошла в парке "Зарядье"

В парке "Зарядье" наградили победителей X конкурса городской фотографии "Планета Москва". Как сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы, церемония прошла на площадке Московского урбанистического форума.
Фотоконкурс "ОБЪЕКТИВно о Москве" проходит в столице

В номинации "Москва и москвичи. Комфортный город" победителем стал Владимир Гердо. Первое место в номинации "Городской пейзаж" занял Владимир Нащекин, в номинации "Архитектура Москвы. Связь времен" лучшим стал Василий Гурьянов, а в номинации "Динамика мегаполиса" – Михаил Терещенко.

Москвичи голосовали за лучшие снимки в проекте "Активный гражданин". Участие в голосовании приняли более 125 тысяч человек, сообщила первый заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Евгения Костюченко.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин пожелал конкурсантам стать в десять раз успешней и в десять раз умножить свои достижения.

В свою очередь, замглавы департамента Андрей Курилов отметил, что столица остаётся одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. "Очень важно, что благодаря конкурсным работам мы можем по-новому взглянуть на городскую среду и вновь открыть для себя Москву", - сказал Курилов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Победители фотоконкурса "Планета Москва"
Победители фотоконкурса "Планета Москва"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.