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В Кабардино-Балкарии сошёл камнепад: есть пострадавшие

19:05
  • суббота
  • 12 августа 2023

Один человек погиб

Один человек погиб и шестеро пострадали в Кабардино-Балкарии в результате камнепада в горах. Трагедия произошла недалеко от альпинистского лагеря "Безенги" на высоте трёх с половиной тысяч метров.

На данный момент поисково-спасательные работы завершены. Троих мужчин и трёх женщин с различными травмами на вертолёте МЧС доставили в больницу Нальчика.

Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое. Уже известно, что туристы, которые попали под камнепад, приехали в Кабардино-Балкарию из Санкт-Петербурга, сообщает "ТВ Центр".

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