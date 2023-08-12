В Белгородской области сбит украинский беспилотник

Пострадавших нет

В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.

"ВСУ попытались осуществить террористическую атаку одним БПЛА по объектам на территории России, он был сбит над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении военного ведомства. Люди и объекты не пострадали.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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