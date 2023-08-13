Потоп в Уссурийске признан самым разрушительным за всю историю

Продолжается эвакуация жителей

В Приморье по распоряжению главы МЧС Александра Куренкова направлена оперативная группа министерства для координации работы по ликвидации последствий наводнения, которое началось из-за тайфуна "Ханун".

Режим ЧС продолжает действовать в 15 муниципалитетах. Отрезанными от большой земли остаются около 30 населённых пунктов, в 13-ти полностью или частично нарушена подача электричества. Из наиболее опасных районов эвакуировали более двух тысяч человек, среди них - 405 несовершеннолетних, в том числе 170 - из детского лагеря "Мечта" в селе Подгорное.

Потоп в Уссурийске, который начался из-за прорыва дамбы на реке Раздольная, признали одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений в регионе. Серьёзный ущерб нанесён зданиям и инфраструктуре на 40% его территории. Подтоплены первые этажи десятков многоквартирных домов и тысячи частных, сообщает "ТВ Центр".

Примерно на пятидесяти автомобильных дорогах зафиксированы различные повреждения. Пострадавшим доставляют гуманитарные грузы и оказывают всю необходимую помощь. В местной администрации сообщили, что начали принимать от жителей документы для выплаты компенсаций.

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