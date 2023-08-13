Спасают жизни: Минобороны показало работу сапёров в зоне СВО

Они спасают тысячи жизней

Министерство обороны опубликовало новые кадры работы сапёров на Купянском направлении. Инженеры обеспечивают безопасное продвижение наших войск: они обезвреживают или уничтожают прямо на месте противотанковые и противопехотные мины, установленные украинскими радикалами.

Работают сапёры и в уже освобождённых районах. Бросая позиции, неонацисты всюду оставляют взрывные устройства, минируют даже сады и огороды во дворах частных домов, сообщает "ТВ Центр".

Территорию сапёры обследуют скрупулезно, сантиметр за сантиметром, ведь каждая обезвреженная мина - это чья-то спасённая жизнь.

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