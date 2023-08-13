ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасают жизни: Минобороны показало работу сапёров в зоне СВО

11:20
  • воскресенье
  • 13 августа 2023

Они спасают тысячи жизней

Министерство обороны опубликовало новые кадры работы сапёров на Купянском направлении. Инженеры обеспечивают безопасное продвижение наших войск: они обезвреживают или уничтожают прямо на месте противотанковые и противопехотные мины, установленные украинскими радикалами.

Работают сапёры и в уже освобождённых районах. Бросая позиции, неонацисты всюду оставляют взрывные устройства, минируют даже сады и огороды во дворах частных домов, сообщает "ТВ Центр".

Территорию сапёры обследуют скрупулезно, сантиметр за сантиметром, ведь каждая обезвреженная мина - это чья-то спасённая жизнь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.