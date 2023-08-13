ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уничтожил боевиков: история подвига сержанта Шадрина

11:02
  • воскресенье
  • 13 августа 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о мужестве и профессионализме наших военных, которые защищают жителей Донбасса. Гвардии капитан медслужбы Олег Бендус во время обороны одного из населённых пунктов спас десятки жизней, оперативно и профессионально оказывая помощь раненым бойцам.
Вывел технику из-под огня: названы новые герои спецоперации

Один из снарядов, выпущенных украинскими националистами, взорвался рядом с ним. Олег оказался под рухнувшим межэтажным перекрытием. Офицер смог выбраться из-под завалов и, несмотря на полученные травмы, отказался от эвакуации, продолжив спасать товарищей.

Экипаж боевой машины пехоты под командованием гвардии сержанта Александра Шадрина оказывал огневую поддержку нашим мотострелкам. Во время боя Александр обнаружил наводчиков, которые корректировали огонь ВСУ, скрытно подвёл БМП к их позициям и прицельным огнём уничтожил.

Смелость и профессионализм сержанта Шадрина и его сослуживцев позволили российским военным закрепиться на новых рубежах. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Снайпер ВС России
Снайпер ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.