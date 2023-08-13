Уничтожил боевиков: история подвига сержанта Шадрина

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о мужестве и профессионализме наших военных, которые защищают жителей Донбасса. Гвардии капитан медслужбы Олег Бендус во время обороны одного из населённых пунктов спас десятки жизней, оперативно и профессионально оказывая помощь раненым бойцам.

Один из снарядов, выпущенных украинскими националистами, взорвался рядом с ним. Олег оказался под рухнувшим межэтажным перекрытием. Офицер смог выбраться из-под завалов и, несмотря на полученные травмы, отказался от эвакуации, продолжив спасать товарищей.

Экипаж боевой машины пехоты под командованием гвардии сержанта Александра Шадрина оказывал огневую поддержку нашим мотострелкам. Во время боя Александр обнаружил наводчиков, которые корректировали огонь ВСУ, скрытно подвёл БМП к их позициям и прицельным огнём уничтожил.

Смелость и профессионализм сержанта Шадрина и его сослуживцев позволили российским военным закрепиться на новых рубежах.

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