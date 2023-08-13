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"Роскосмос" скорректировал полёт лунной станции

10:21
  • воскресенье
  • 13 августа 2023

16 августа она достигнет лунной орбиты

Специалисты "Роскосмоса" провели первую коррекцию траектории полёта автоматической станции "Луна-25". Как уточняется, всё прошло в штатном режиме, двигательная установка проработала 46 секунд.

Станция "Луна-25" выведена на траекторию полета к спутнику Земли
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Аппарат, как ожидается, выйдет на окололунную орбиту 16 августа, а уже на 21 августа запланирована посадка в районе Южного полюса, сообщает "ТВ Центр".

Это первая в новейшей истории России миссия, направленная к естественному спутнику. Прилунение запланировано в области со сложным рельефом местности, с помощью станции учёные рассчитывают провести множество научных исследований и разведку природных ресурсов, в том числе воды.

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