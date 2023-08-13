Третий участник нападения на героя СВО в Забайкалье сдался полиции

Все фигуранты дела находятся под стражей

В Забайкалье третий обвиняемый в избиении участника спецоперации сам пришёл в полицию. До явки с повинной мужчина позвонил прокурору Нерчинско-Заводского района, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Ранее следователи установили причастность троих жителей села Нерчинский Завод к избиению двух участников СВО. Одному из них нападавшие повредили автомобиль.

Инцидент произошёл неделю назад в одном из местных кафе. На двух мужчин, получивших ранения в зоне СВО, напала пьяная компания.

Губернатор региона Александр Осипов тогда заявил, что ситуация находится на контроле краевых властей и Москвы. Силовики проводят необходимые следственные действия и допросы. Все виновные будут привлечены к ответственности, пообещал Осипов.

В региональном управлении МВД, в свою очередь, сообщили, что дело об избиении участника СВО взято на контроль. Позже силовики отчитались о задержании двух мужчин – участников резонансного нападения.

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