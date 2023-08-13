Затоплены тысячи домов: страшные последствия тайфуна в Приморье

Спасатели работают круглосуточно

Дополнительная группировка спасателей с инженерной техникой прибыла в Приморье для ликвидации последствий мощнейшего наводнения. Как сообщили в МЧС, специалисты ведомства займутся возведением защитных дамб, ремонтом размытого дорожного полотна и другими аварийными работами.

Из-за проливных дождей, которые принёс тайфун "Ханун", в ряде районов края действует режим ЧС. Наиболее сложная ситуация - в городе Уссурийске, сообщает "ТВУ Центр".

Бушующий поток воды валит деревья и смывает дорожное покрытие. Отрезанными от транспортного сообщения остаются несколько десятков населённых пунктов края. Прорыв дамбы на реке Раздольная серьёзно осложнил и без того критическую ситуацию в Уссурийске. С высоты большинство районов города похожи на море. Вода продолжает пребывать и подобралась уже ко вторым этажам многоквартирных домов, а в частном секторе и вовсе виднеются только крыши.

Тайфун "Ханун" только краем задел Приморье. Но ущерб нанёс колоссальный: в городе Спасск-Дальний, например, затопило более двух с половиной тысяч частных домов. Уровень воды в местной реке превысил исторический максимум в четыре раза. Спасатели продолжают эвакуировать людей на спецтехнике, не останавливается и работа лодочных переправ.

Для тех, кто лишился жилья и кому негде переждать разгул стихии, организованы пункты временного размещения. В селе Покровка, которое тоже затопило, для эвакуированных выделили помещения в районной больнице. С последствиями стихийного бедствия борются, что называется, всем миром. Жители края собирают гуманитарную помощь, сотрудники МЧС развозят людям питьевую воду и продукты. Волонтёры на собственных лодках плавают по затопленным улицам и вывозят оставленных хозяевами животных. Многие из тех, чьи дома наводнение не повредило, размещают у себя пострадавших.

Кое-где вода уже сошла, но улицы буквально забиты мусором, неработающей бытовой техникой и фрагментами повреждённых домов. А вместо дорог - разрушенные мосты, дыры и куски асфальта.

По прогнозам синоптиков, реки ещё некоторое время будут подниматься. Паводок постепенно смещается на юг региона. Вода постепенно подбирается к федеральной трассе "Владивосток – Хабаровск". Большая вода пришла также в посёлок Раздольное. Уже затопило столбы и провода линий электропередачи.

Для устранения последствий тайфуна в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России. В местной администрации начали принимать у жителей заявления для выделения помощи. Общий ущерб от удара стихии только предстоит посчитать и его размер вполне может оказаться рекордным: по оценке специалистов, нынешнее наводнение в регионе - самое масштабное и разрушительное за последние десять лет.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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