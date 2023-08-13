Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

Строители воплощают в жизнь масштабные инфраструктурные проекты

Профессиональный праздник сегодня отмечают российские строители. Работников и ветеранов отрасли поздравил Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что благодаря широкому внедрению передовых технологий, грамотным управленческим решениям растут объёмы жилищного строительства, воплощаются масштабные инфраструктурные проекты.

Отдельно глава государства поблагодарил строителей, которые восстанавливают Донецкую и Луганскую республики, Херсонскую и Запорожскую области, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"