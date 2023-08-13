ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

12:32
  • воскресенье
  • 13 августа 2023

Строители воплощают в жизнь масштабные инфраструктурные проекты

Профессиональный праздник сегодня отмечают российские строители. Работников и ветеранов отрасли поздравил Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что благодаря широкому внедрению передовых технологий, грамотным управленческим решениям растут объёмы жилищного строительства, воплощаются масштабные инфраструктурные проекты.

Отдельно глава государства поблагодарил строителей, которые восстанавливают Донецкую и Луганскую республики, Херсонскую и Запорожскую области, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Строитель
Строитель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.