Собянин поблагодарил столичных строителей за создание неповторимого облика Москвы

13 августа отмечается День строителя

Свои поздравления представителям строительной отрасли опубликовал в персональном блоге Сергей Собянин. Он поблагодарил их за важную работу и преданность своему делу, сообщает "ТВ Центр".

Как отметил мэр, строители возводят величественные здания, мосты, парки и другие объекты, которые создают неповторимый облик Москвы. Именно благодаря их труду растёт и преображается наша столица, становясь более комфортным и привлекательным местом для жизни.

Эта профессия требует не только физической силы, но и огромного умения, таланта и профессионализма. Её обладатели способны преодолевать любые трудности, решать сложные задачи и достигать невозможного, написал Собянин в День строителя.

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