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Рыбоводы в Магадане приступили к разведению лосося

13:02
  • воскресенье
  • 13 августа 2023

Используется искусственное оплодотворение

У магаданских рыбоводов - горячий сезон: начался нерест у лососёвых, горбуши и кижуча. Специалисты поддерживают рост их популяций искусственным путём. Как выяснилось, так называемая закладка икры позволяет делать это крайне эффективно, о чём свидетельствует и рост объёмов добычи красной рыбы.

Проверка на ощупь - самый верный способ понять, что пришло время нереста. Ещё один признак - рыба меняет окрас с серебристого на разноцветный. Но у этого способа есть погрешности. Поэтому опытные рыбоводы используют оба.

Так в Магаданской области восстанавливают популяцию лососёвых. Буквально вручную: икру выкладывают в таз и оплодотворяют молоками, мальков в этом случае выживает в разы больше, чем в природе, сообщает "ТВ Центр".

Затем на несколько часов икру помещают в проточную воду, укрывая от солнечных лучей, ультрафиолет губителен для материала. Лососёвых собирают в верховье реки и доставляют на стол моторными лодками. Самцов и самок держат в отдельных садках, это один из залогов успеха предприятия. Ведь план перед рыбоводами - грандиозный. Нужно заложить 17 миллионов икринок. Судя по тому, как много в этом году одной только горбуши - его перевыполнят. На подходе и кижуч.

Оплодотворённая икра отправится на рыбоводный завод, где зимой из неё появятся мальки. А уже следующим летом, их выпустят притоки реки Олы и уже через несколько лет повзрослевшие особи вернутся сюда на нерест.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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