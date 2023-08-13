Продолжаются ожесточённые бои

Российские войска взяли под контроль два крупных опорных пункта неонацистов на Купянском направлении. Как сообщили представители группировки “Запад”, захвачены также несколько наблюдательных постов и разгромлен взвод украинских радикалов.

ВСУ перебрасывают резервы в Запорожскую область, украинским военным удалось войти и закрепиться на севере села Урожайного через две недели тяжёлых боёв. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Он назвал ситуация в Урожайном тяжёлой и тревожной.

С ночи, на участке между поселками Работино и Вербовое не прекращаются ожесточённые перестрелки. ВСУ вновь пытаются прорвать Запорожский фронт и выбить с позиций российских десантников. На штурм брошены 10 танков и БМП. И примерно рота пехоты. Но боевиков встретили мощным огнем гаубиц и бронетехники, сообщает "ТВ Центр".

Атака захлебнулась. До передовых укреплений наших войск, противник не дошёл. Потеряв, как минимум четыре бронемашины, националисты отступили в лесополосу. Сейчас на Ореховском направлении продолжаются интенсивные артиллерийские дуэли.

Дороги между позициями постоянно патрулируют мобильные огневые группы. Это на случай, если в тыл попытаются просочиться диверсанты. В местах их наиболее вероятного появления разведчики выставляют засады. Захваченные в плен националисты говорят - в подразделениях ВСУ колоссальные потери и никакой мотивации идти в бой.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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