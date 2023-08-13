Собянин рассказал о достижениях в строительной сфере Москвы

13 августа отмечается День строителя

Сергей Собянин в День строителя подвёл итоги работы столичного Стройкомплекса за семь месяцев 2023 года. Мэр отметил, что за этот срок построено 62 объекта социальной инфраструктуры, 25 километров дорог, более семи миллионов квадратных метров недвижимости.

Город продолжает реализацию крупных транспортных проектов. В частности, расширяется сеть столичного метро и МЦД.

Ранее Собянин опубликовал в персональном блоге свои поздравления представителям строительной отрасли. Мэр поблагодарил их за важную работу и преданность своему делу.

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