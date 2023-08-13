В Курской и Белгородской областях сбиты беспилотники ВСУ

Пострадавших нет

Утром 13 августа киевский режим пытался атаковать беспилотниками два российских региона. Как сообщили в Министерстве обороны, около 11 часов пресечена попытка террористической атаки в Белгородской области. Позже военное ведомство сообщило об уничтожении ещё одного БПЛА в Курской области. Пострадавших и разрушений в обоих случаях нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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