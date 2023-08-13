Лада Дэнс не может самостоятельно передвигаться после аварии

Певица находится в сознании

Певица Лада Дэнс не может самостоятельно передвигаться после автомобильной аварии. Минувшей ночью ей была сделана вторая операция на лице, сообщил РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин.

Он также рассказал, что врачи временно запретили любое общение с Ладой Дэнс. Пудовкин сообщил, что певица уже может говорить, решается вопрос о косметических операциях. Медики при этом дают оптимистичные прогнозы.

Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа, скорая доставила её в госпиталь имени Бурденко. На следующий день её перевели в одну из частных клиник Подмосковья.

Ладе Дэнс 56 лет. Она родилась в Калининграде, популярность пришла к ней в 90-е годы. Известна по хитам "Девочка-ночь", "Жить нужно в кайф" и многим другим.

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