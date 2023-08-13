Российский корабль открыл предупредительный огонь по сухогрузу в Чёрном море

Судно досмотрели российские моряки

Российский военный корабль "Василий Быков" открыл предупредительный огонь по сухогрузу "Сукра Окан" под флагом Палау. Гражданское судно не отвечало на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов, сообщили в Минобороны.

С российского патрульного корабля вылетел вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих. Они обследовали сухогруз, после чего он продолжил движение в украинский порт Измаил.

В середине июля после выхода России из зерновой сделки Минобороны заявило, что все суда, следующие в украинские порты, могут считаться перевозчиками запрещённых грузов. Военные предупредили, что будут досматривать гражданские корабли.

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