Собянин: На юге Москвы построили 24 дома по программе реновации

Переселение идёт полным ходом

В Южном округе Москвы уже готовы 24 дома по программе реновации. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что всего на юге столицы в программу переселения включены 378 домов, в которых живут более 82 тысяч человек. Первый этап программы уже выполнен более чем на 60%.

Есть районы, где реновация завершена, это - Бирюлëво Западное и Чертаново Южное. В процессе переселения находятся около 10 900 жителей Южного округа.

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