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Армия России отразила 6 атак ВСУ на купянском направлении

14:28
  • воскресенье
  • 13 августа 2023

Противнику не удалось продвинуться вперёд

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял в боях четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

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Также успешно отражены атаки на донецком направлении и в районе красного Лимана. В ДНР был сбит в воздухе украинский вертолёт Ми-8. Средствами ПВО за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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