В Москве расследуют обстоятельства смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

Погиб водитель иномарки

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на западе столицы. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах - мчащийся на огромной скорости автомобиль срывается в занос, цепляет бордюр. После чего машина вылетает на тротуар и боком ударяется в мачту освещения. Легковушка моментально вспыхивает. Несмотря на усилия очевидцев происшествия, помочь тем, кто был в салоне было уже невозможно.

Водитель и пассажир иномарки погибли на месте. Прибывшие спасатели быстро ликвидировали возгорание. По предварительным данным, виновником трагедии стал 21-летний водитель мощного спорткара, который не справился с управлением.

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