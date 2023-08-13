На российской лунной станции включили научные приборы

Полёт проходит штатно

На летящей к Луне российской автоматической станции проведены первые включения научных приборов, сообщает "Роскосмос". Заработали аппараты, разработанные в Институте космических исследований РАН.

Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование. Получены первые данные измерений на перелёте к Луне, научная команда проекта приступила к их обработке.

Накануне специалисты "Роскосмоса" провели первую коррекцию траектории полёта автоматической станции "Луна-25". Как уточняется, всё прошло в штатном режиме, двигательная установка проработала 46 секунд.

Аппарат, как ожидается, выйдет на окололунную орбиту 16 августа, а уже на 21 августа запланирована посадка в районе Южного полюса.

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