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Собянин сообщил о расширении электробусного парка Москвы

17:45
  • воскресенье
  • 13 августа 2023

Это произойдёт до конца года

Москва получит до конца года около 400 отечественных электробусов. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Мэр отметил, что уже более ста новых машин работают в столице.

Инновационные российские электробусы поставляют по контрактам жизненного цикла. Это значит, что с момента передачи в парк "Мосгортранса" производитель отвечает за их нормальную функциональность в течение 15 лет.

Собянин указал, что современные модели электробусов могут ходить без подзарядки по 80 километров. Первые машины проходили по 40-50 километров.

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