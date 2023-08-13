В Израиле снова вспыхнули протесты против судебной реформы

Тысячи людей вышли на улицы

В Израиле продолжаются протесты из-за судебной реформы, которую проводит правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. Наиболее массовая акция прошла в Тель-Авиве.

По данным местных СМИ, демонстрация в центре города собрала более ста тысяч человек. Участники требовали отзыва реформы и отставки кабинета министров вместе с премьером. В этот раз обошлось без столкновений с полицией, сообщает "ТВ Центр".

Народные волнения в Израиле не стихают с начала года, когда правительство представило план судебной реформы. Её противники считают, что такой шаг подорвёт основы демократии в стране. Найти компромисс по этому вопросу правящей коалиции и представителям оппозиции пока так и не удалось. В сентябре спорный закон будут обсуждать в Верховном суде Израиля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"