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Собянин оценил готовность станций Троицкой линии метро

19:50
  • воскресенье
  • 13 августа 2023

Ветку дотянут до Троицка

Троицкой линией метро будут пользоваться более полутора миллионов москвичей. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Эта линия станет самой протяжённой за границами МКАД, её общая длина составит более 40 километров. На Троицкой линии будет 17 станций, а в перспективе её дотянут до Троицка.

Новая линия обеспечит транспортную доступность жителям Новой Москвы, юга и юга-запада столицы. Участок от "ЗИЛа" до "Коммунарки" откроется в следующем году, сообщил мэр.

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