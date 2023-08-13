В Белгороде взрыв разрушил фасад многоэтажного дома

На месте работают оперативные службы

В Белгороде из-за взрыва повреждён фасад многоэтажного дома. Инцидент произошёл на улице Есенина.

Пользователи социальных сетей выкладывают кадры с последствиями взрыва. На них видно, что часть фасада многоэтажки частично обрушилась. Также повреждения получили несколько припаркованных около дома машин. ⠀

Губернатор Белгородской области написал в Telegram-канале, что, по предварительной информации, взрыв был вызван падением беспилотника. Люди не пострадали.

На месте происшествия работают представители оперативных служб.

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