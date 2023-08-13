ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белгороде взрыв разрушил фасад многоэтажного дома

19:15
  • воскресенье
  • 13 августа 2023

На месте работают оперативные службы

В Белгороде из-за взрыва повреждён фасад многоэтажного дома. Инцидент произошёл на улице Есенина.

Пользователи социальных сетей выкладывают кадры с последствиями взрыва. На них видно, что часть фасада многоэтажки частично обрушилась. Также повреждения получили несколько припаркованных около дома машин. ⠀

Губернатор Белгородской области написал в Telegram-канале, что, по предварительной информации, взрыв был вызван падением беспилотника. Люди не пострадали. 

На месте происшествия работают представители оперативных служб. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
В Белгороде произошел взрыв, поврежден фасад дома
В Белгороде произошел взрыв, поврежден фасад дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.