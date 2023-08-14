На краснолиманском участке ВСУ потеряли за сутки более 60 военных

Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации бригад вооруженных формирований Украины, сообщили в российском Минобороны.

Артиллеристы группировки "Центр" отразили две атаки украинских штурмовиков на сватовском направлении. На краснолиманском участке фронта противник потерял за сутки более 60 боевиков, две бронемашины, два пикапа и один миномет.

Удары в районе Серебрянского лесничества наносили передовые российские подразделения, а также армейская авиация.

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