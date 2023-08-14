ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сверхнадежный щит: Минобороны показало работу ЗРК "Тор"

07:41
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Недавно расчет сбил дрон противника, несмотря на сложные метеоусловия

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2" Западного военного округа.

Бойцы круглосуточно обеспечивают российским подразделениям сверхнадежный щит от нападения украинских националистов с воздуха.

"Тор" способен поражать в своем диапазоне высот и дальности любую вражескую цель - самолеты, вертолеты, беспилотники и даже баллистические ракеты.

Недавно расчет ЗРК сбил дрон противника, несмотря на сложные метеоусловия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ЗРК "Тор"
ЗРК "Тор"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.