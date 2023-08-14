Сверхнадежный щит: Минобороны показало работу ЗРК "Тор"

Недавно расчет сбил дрон противника, несмотря на сложные метеоусловия

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2" Западного военного округа.

Бойцы круглосуточно обеспечивают российским подразделениям сверхнадежный щит от нападения украинских националистов с воздуха.

"Тор" способен поражать в своем диапазоне высот и дальности любую вражескую цель - самолеты, вертолеты, беспилотники и даже баллистические ракеты.

Недавно расчет ЗРК сбил дрон противника, несмотря на сложные метеоусловия.

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